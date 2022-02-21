新冠肺炎｜新西蘭反抗疫示威持續　警員遭擲糞

受加拿大反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗示威啟發，新西蘭亦有示威者走上街頭，到首都惠靈頓（Wellington）的國會大樓附近示威並營。警方2月21日稱，有示威者向警員身上擲人類排洩物。



新西蘭警方21日稱，為防止示威規模擴大，警方上午3時30分在惠靈頓（Wellington）國會大樓附近的示威營地周圍設置路障，現場發生衝突，7名警官在行動中受傷，包括抓傷和腳踝受傷，8人被捕。

警方還說，現場有很多示威者，當中有人向警員扔水瓶，還有人把人類排泄物擲到某些警員身上。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為2月12日，示威者在惠靈頓國會附近手持標語牌抗議。（AP）

政府正面對國內抗疫疲勞以及反對防疫措施的情緒高漲。《新西蘭先驅報》21日稱，總理阿德恩（Jacinda Ardern）21日在國會向示威者講話稱，國內的變異病毒株Omicron（奧密克戎）疫情會在3至6週達高峰，3月下旬開始放鬆公共衞生措施可能更現實。

阿德恩說，當新西蘭遠離「紅綠燈」階段時，疫苗通行證或取消。新西蘭防疫系統名為「交通燈」，把疫情形勢分為紅色、橙色和綠色3個防疫級別。