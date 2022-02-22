新冠肺炎｜新西蘭反疫苗示威趨激進　示威者向警方潑酸液及糞便

新西蘭反疫苗的示威者行動升級，當地警方表示，有示威者向他們噴灑「令人刺痛的液體」，導致警員受傷送院。甚至有人向警方潑糞，總理阿德恩（Jacinda Ardern）指責示威者行為「可恥」，並要求示威者停止行為並離開。



法新社2月22日報道，當地警方表示在過往一日的示威中，有3名警員被示威者噴灑疑似酸性液體，需要送院。同時有示威者向警方潑糞，更有人駕駛汽車加速衝向警方路障前才急煞，製造危險。

圖為2月11日，新西蘭威靈頓，一架掛着加拿大國旗在車頭的大卡車，以展示仿傚加拿大的反疫苗示威。（Getty）

新西蘭反對強制接種疫苗的示威者，仿傚加拿大「自由車隊」（Freedom Convoy）示威行動，駕駛數百架大型卡車及露營車，佔據位於首都威靈頓市中心的國會外。示威者目前已有過千人的規模，部分人搬來了帳篷和便攜式廁所，決意留守。

示威者中除有反對抗疫描施外，還高喊反政府與反媒體口號，還可看到一些極右訊息。

總理阿德恩22日譴責事件「相當可恥」，並稱示威者的行為絕對錯誤。她擔心示威活動愈來愈暴力，並稱對那些自認參與和平示威的民眾來說，目前看到的情況不是這樣，要求示威者離開。 警方發言人亦表示不會接受示威者的行為，並稱會向警察攻擊是「抗議活動中某些特定團體」所為，表明將果斷執法。

新西蘭最初對示威大致採取不干涉的態度，試圖說服抗議群眾自願離開，但有評論認為指最近的事件顯示真正的示威者「已不能控制在國會外愈來愈激進的行為」。