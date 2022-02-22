慎入・奪命扶手電梯｜阿公抱孫女一轉身從5樓墜下　恐怖影片曝光

烏茲別克納沃伊州諾沃伊市（Navoiy）19日發生一起死亡意外，一名53歲的男子抱着3歲的孫女搭乘百貨公司的手扶梯，竟不慎從5樓摔落至1樓，男子當場死亡，孫女則仍在治療中。
監視器拍下當時過程，畫面中可見，男子抱着孫女要從5樓搭乘手扶梯到4樓，但才跨出腳步沒多久，疑似在一個轉身後沒站穩，不慎摔落跌至一樓。
【畫面或令人不安】點擊放大瀏覽監視器畫面截圖▼▼▼
+11
祖孫2人在空中就分離，跌落地面後發出巨大聲響，引起各樓層顧客圍觀，祖父不幸當場離世，孫女則即時送往當地兒童醫院急救，目前仍在治療中。
根據當地媒體報道，這是烏茲別克半年內第3起手扶梯意外，去年11月27日一名3歲孩童從商場的手扶梯跌落，所幸先撞到人造樹才墜地，去年9月則有一名男子推着嬰兒車搭乘購物中心手扶梯，2歲的男童卻不慎摔出，手指遭手扶梯夾斷。
【延伸閱讀】印度媽竟要兒子「懸吊10樓高空」到9樓撿衣服 只為省時間（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
【延伸閱讀】印度婚禮驚變13死墮井慘劇 疑眾女生排排坐井蓋後鐵板爆裂墮斃（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
2020泰國小姐選美出意外 清邁外景吊橋突然斷裂 30佳麗全墮河台網紅賣淫風波洩密者「橫綱凱咪」 報稱遭外國男子推下扶手電梯男子在維多利亞瀑布崖邊自拍滑倒 急墮108米喪命 最後身影曝光土耳其32歲懷孕妻與夫自拍後墮崖死亡 丈夫涉為騙保險殺妻遭調查搭扶手電梯應否讓人左邊通行？台媽拖小孩堅持不讓惡大叔爆衝突阿富汗難民男童成功逃出阿富汗 卻在英國酒店墮樓慘死
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】