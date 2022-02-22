慎入・奪命扶手電梯｜阿公抱孫女一轉身從5樓墜下　恐怖影片曝光

烏茲別克納沃伊州諾沃伊市（Navoiy）19日發生一起死亡意外，一名53歲的男子抱着3歲的孫女搭乘百貨公司的手扶梯，竟不慎從5樓摔落至1樓，男子當場死亡，孫女則仍在治療中。



監視器拍下當時過程，畫面中可見，男子抱着孫女要從5樓搭乘手扶梯到4樓，但才跨出腳步沒多久，疑似在一個轉身後沒站穩，不慎摔落跌至一樓。

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祖孫2人在空中就分離，跌落地面後發出巨大聲響，引起各樓層顧客圍觀，祖父不幸當場離世，孫女則即時送往當地兒童醫院急救，目前仍在治療中。

根據當地媒體報道，這是烏茲別克半年內第3起手扶梯意外，去年11月27日一名3歲孩童從商場的手扶梯跌落，所幸先撞到人造樹才墜地，去年9月則有一名男子推着嬰兒車搭乘購物中心手扶梯，2歲的男童卻不慎摔出，手指遭手扶梯夾斷。

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