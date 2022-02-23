中國駐日大使館：有日本外交人員從事與身份不符活動

中國駐日本大使館2月23日稱，駐日本使館發言人就日方有關外交人員被調查之事回答記者提問。記者稱中方有關部門21日在北京對一名日本駐華使館外交人員進行扣留盤查，外務省負責人已就此向中國駐日本使館提出交涉，請問中方對此有何評論。



中國駐日本大使館回應稱，經核實，報道所提及的日本外交人員在中國從事與其身份不符的活動，中方有關部門依法依規對其進行調查詢問，也保障了其合法權利。

館方稱，中方不接受日方所謂交涉。日方應尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員的言行，不得從事與其身份不相符的活動。

松野博一披露多次向中國要求，以人道理由讓一名70多歲日本男子返日。最終，該男子在沒獲准返日的情況下2022年2月7日在中國去世，日本已就此事向中方抗議。（AP）

除了這名外交人員，日本政府2月17日證實一名50多歲的日本男子2021年12月在中國上海被捕。日本已多次要求中方盡早釋放他。

日本放送協會（NHK）17日稱中國當局未說明男子違法行為是什麼，但國安當局稱他疑似被懷疑涉及間諜活動，或是其他不法行為。

日本時事通信社記者2月17日就被拘日本男子向中國外交部發言人汪文斌提問。

汪文斌回應稱，他不了解記者提到的情況。但他可以告訴記者的是，中方一貫依法對涉嫌違反中國法律的外國公民進行處置，並根據《維也納領事關係公約》和雙邊領事條約的相關規定，為相關國家駐中國使領館官員執行領事職務提供必要協助。