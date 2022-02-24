俄羅斯揮軍烏克蘭：了解六小時閃電戰

24日（周四）凌晨，俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」，在烏克蘭多地聲稱遭受攻擊，俄軍由東、南、北三方兵分多路進擊，烏克蘭全面進入作戰狀態。

歐美多國嚴厲讉責，表示將向俄羅斯駛出最嚴厲制裁，未有任何軍事干預之舉。



俄羅斯對烏克蘭由東、南、北三路進擊，同時向多地軍事據點發動攻勢。（liveuamap）

軍事行動展今晨開展前，普京發表電視講話，指出其他國家作出任何干預行動，都會「面臨歷史上前所未見的後果」，呼籲烏克蘭軍人「馬上放下武器回家」。

東、南、北三路夾擊

根據央視新聞，俄羅斯於凌晨5時開始對烏克蘭境內各地軍事設施發射火箭襲擊，黑海艦隊於亞速海及敖德薩海亦開始登陸行動，及後登陸烏克蘭南部城巿敖德薩（Odesa）。俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）烏克蘭分部報道，除了敖德薩，俄軍還派兵登陸了東南部港口重鎮馬里烏波爾（Mariupol）。路透社有片段顯示，俄羅斯坦克進入馬里烏波爾。另有一段由烏克蘭邊防軍發放的片段顯示，俄方軍車由克里米亞進入烏克蘭境內。

在東面戰線，根據烏克蘭邊防軍的說法，俄軍在鄰國白羅斯展開襲擊，發射了連串炮火，邊防軍亦開火還擊，CNN報道引述邊防軍聲明指，俄方在擊襲「使用了大砲、重型設備和小型武器」。一段在當地時間清晨6點48分、拍攝於烏克蘭Senkivki和白羅斯交界的片段，可見軍人及軍車越過邊境進入烏克蘭。

A mobile missile launcher on the outskirts of the Russian-controlled city of Donetsk, #Ukraine. Ukraine says a full-scale invasion is underway by #Russia , with explosions heard in cities across the country.

Photograph: Alexander Ermochenko/Reuters pic.twitter.com/N2s25e7j8W — Conflict Update (Russia vs Ukraine) (@ukrainupdate) February 24, 2022

在北面，俄軍亦突破東北部內陸州份哈爾科夫州（Kharkiv）州界。報道指，第二大城哈爾科夫及首都基輔（Kiev）的烏軍指揮所都受到火箭襲擊。邊防軍又表示，烏克蘭東部和北部邊境地區包括盧甘斯克（Luhansk）、蘇梅（Sumy）、哈爾科夫、切爾尼戈夫（Chernihiv）及日托米爾地區（Zhytomyr）都受到俄軍攻擊。

轟炸多地軍事據點 俄否認攻打城巿

多個外國傳媒報道，基輔東面的鮑里斯波爾國際機場一帶傳來多下疑似爆炸巨響。清晨開始不少民眾逃離基輔，大量車輛向西面的波蘭邊境駛去。巿內大批民眾排隊提款，購買水及糧食。亦有民眾聲到防空警報響起後，躲到地下鐵站內躲避。

烏克蘭危機:基輔的西行線堵滿車輀，民眾向波蘭邊境方向進發。（AP）

據烏克蘭官員稱，俄方首輪打擊相信涉及巡航導彈、砲彈和空襲，針對烏方軍事基礎設施和邊境陣地，包括空軍基地。襲擊發生三個小時後，俄羅斯國防部聲稱已經「摧毀」了烏克蘭的空軍基地和防空系統，而烏克蘭邊防軍並沒有抵抗俄軍推進。

至於烏東頓涅茨克地區，戰況較為緊湊，分離主義親俄武裝分子與烏克蘭軍隊展開激烈駁火。在周一晚上，普京承認了頓涅茨克及盧甘斯克兩個分離地區為獨立國家。

烏克蘭局勢：首都基輔空襲警報響起，巿民躲進地鐵站作「防空洞」。（AP）

俄方指大量烏軍棄械

俄羅斯國防部及後又指，偵察數據顯示，烏克蘭武裝部隊軍人大規模放下武器，並撤離陣地。聲明又指，繳械投降的軍人並沒受到攻擊，俄方亦沒對烏克蘭民眾構成威脅。俄羅斯亦否認針對烏克蘭城巿發動襲擊。

昨日，烏克蘭議會投票通過，在當地時間零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態， 同時關閉民航空域，俄羅斯航空當局今日亦宣布，即日起關閉俄國與烏克蘭及白羅斯西部邊境的民航空域。

歐洲準備「最嚴厲制裁」

目前，歐洲方面暫時未見採取任何重大行動或示意作出軍事干預，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，俄羅斯必須馬上停止在烏克蘭的軍事行動。「法國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的決定。俄羅斯必須立即結束其軍事行動。」他在周四的一條Twitter推文中說。 「法國與烏克蘭站在一起。它與烏克蘭人站在一起，並正在與它的伙伴和盟友一起結束戰爭。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen ）周四則向記者表示，將會對俄羅斯祭出最嚴厲的制裁，以「削弱俄羅斯的經濟基礎及其現代化能力。」她表示：「我們將凍結俄羅斯在歐盟的資產，並阻止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。」