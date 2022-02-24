俄烏局勢或致中國粟米進口價格上漲

俄烏局勢升級已開始對國際農產品貿易格局產生影響，局勢升級或導致中國粟米進口價格上漲。另一方面，北京宣布開放俄羅斯全境小麥進口。



據中國媒體央視財經2月24日報道，烏克蘭是中國粟米進口的主要來源國之一。海關數據顯示，2021年，中國從烏克蘭進口粟米824萬噸，佔比29.07%。

中國進口的粟米主要用於飼料加工。自烏克蘭進口的粟米主要自基輔港出發，通過海運運至中國東部和南部各港口。進口商表示相對於船期，他們更擔心的是價格的變化。近段時間以來，粟米的進口價格持續上漲。從去年年底的每噸1,900元人民幣，漲到了目前的2,600元人民幣每噸。

專家分析認為，衝突一旦加劇，短期將繼續推高玉米進口價格。

值得注意的是，2月23日，中國海關總署發布公告，宣布開放俄羅斯全境小麥進口。

據中國海關總署網站消息，中國海關總署發布《關於允許俄羅斯全境小麥進口的公告》，允許俄羅斯全境小麥進口。

公告明確，俄羅斯小麥，是指在俄羅斯聯邦境內且未發生小麥矮腥黑穗病的地區種植的，僅限於加工用途的春小麥。

2月初，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在北京會晤並簽署一系列合作文件，其中包括《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦農業部關於俄羅斯輸華小麥植物檢疫要求議定書補充條款》。