拜登：沒人指望制裁能阻止俄羅斯　白宮急忙「解畫」

俄羅斯對烏克蘭頓巴斯地區發起「特別軍事行動」導致多國制裁，美國總統拜登（Joe Biden）卻聲稱「沒有人指制裁能阻止任何事情發生」，引發輿論關注。白宮副國家安全顧問達利普・辛格（Daleep Singh）對此進行解釋。



在白宮2月24日的新聞發布會上，有記者向辛格提問：「數週以來，政府官員——包括你自己在內——一再表示這些制裁旨在阻止普京採取行動，你能幫我們解釋下為什麼總統今天說『沒有人指望制裁會阻止任何事情的發生』嗎？」

對此，辛格對記者表示，即使拜登政府「先發制人地實施我們的整套金融制裁」，普京仍有可能「入侵」烏克蘭。

辛格假設道：「首先，普京總統可能會說，『看，這些人對外交不是認真的。他們並沒有真誠地致力於促進和平，相反，他們正在升級。』這可能會為其升級局勢和『入侵』提供理由。」

辛格繼續稱：「其次，他可以把它看作沉沒成本。換句話說，普京總統可能會想，『我已經付出了代價，為什麼我不拿回我付出的代價？』這就是我們想要避免的。」

辛格補充道：「最終，我們制裁的目標是讓這成為俄羅斯的戰略失敗」。

辛格繼續解釋，21世紀的戰略成功與實際的領土爭奪無關。他說，在本世紀，權力——戰略權力越來越多地通過經濟實力、技術先進性和你的故事——你是誰，你的價值觀是什麼，你能否吸引想法、人才和善意來衡量和行使。每一項衡量標準對俄羅斯來說都是一個失敗。

記者繼續追問，「這樣就可以說『沒有人期望制裁會阻止任何事情』嗎？你對此應該有所預料吧？」

辛格表示，「我們儘可能清楚地表明如果俄羅斯繼續入侵將會發生什麼。你知道，正如我之前提到的，這種嚴重的經濟成本通常對任何領導人都很重要，因為它會影響——他的人民的生活水平。在這種情況下，普京做出了錯誤的選擇。」

美國霍士新聞2月24日報道稱，24日早些時候，拜登宣布了針對俄羅斯在烏克蘭頓巴斯地區發起「特別軍事行動」的最新制裁措施，但他後來承認，「沒有人認為這些制裁能阻止俄方」。

拜登說：「沒有人指望制裁能阻止任何事情發生。這可能需要時間，我們必須表現出決心，這樣他（普京）才會知道接下來會發生什麼。」

霍士新聞網指出，拜登的這一說法似乎與副總統的言論背道而馳。她2月20日聲稱：「制裁的目的一直是並將繼續是（對俄方進行）威懾。」

2月11日，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也同樣聲稱「制裁旨在威懾」。2月23日，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）也表示：「威懾是我們目標的一部分。」