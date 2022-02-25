烏克蘭局勢｜有人反對亦有人支持　莫斯科市民如何看待這次戰爭

俄羅斯在2月24日入侵烏克，成為全球焦點。有反對俄羅斯出兵的人，紛紛上街示威，包括在俄羅斯也有發生，數以千計的民眾在莫斯科抗議普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。英國廣播公司BBC，特別走訪了莫斯科街頭，各人也給出不同的答案。



在莫斯科的街頭，BBC採訪了路過的人，問他們對俄羅斯武力入侵烏克蘭，展開戰爭的看法。有人稱現在才發生什麼事：「是的，我們聽到了一些消息，但還沒有機會了解發生了什麼。」

但他很快被身旁的朋友打斷，另一人說道：「我感到震驚，我們一生都未見過戰爭，我們現在就要看到一場。」

圖為2月24日，俄羅斯莫斯科地鐵中，人們正用手機閱讀着新聞。（AP）

一名身穿藍色外套的男子，看起來有點焦慮：「我不清楚現在該怎麼做，這非常可怕。」「但除了恐懼之外，還有一種對我們當局的所作所為感到羞恥的感覺。在我的朋友圈中，這是一種很普遍的感受。」

另一位女性不確定要如何看待這個消息：「這是政客們試圖解決問題的同時，令人民遭受苦難，這對我與家人沒有甚麼好處。」

在莫斯科街頭的另一角，有示威者高舉反戰標語，要求停止戰爭。一個年輕男子表示：「烏克蘭的人在死去、孩子在死去、戰鬥的人也在死去。然後呢？我們這些 19至20 歲的年輕人也要被送往戰場打仗嗎？」

另一名路過，身穿淺藍色海軍大衣的男子表示，他支持烏克蘭和俄羅斯，但不支持普京。他表示這麼多年來，他很少聽見俄羅斯如此赤裸裸的公開聲明：「這樣做是為了滿足他的地緣政治野心。」

圖為2月24日，俄羅斯聖彼得堡，有反戰的人在街頭上示威。（AP）

「烏克蘭人大多是恐怖分子」

不過，也不是所有人反對戰爭，也有人會認為俄羅斯出兵正確。一名戴著棒球帽的中年男子說道：「他們最終陷入這種境地是他們自己的錯。」「在整個歷史中，烏克蘭人一直都存在問題。」

一位身穿粉紅色外套和帽子的老婆婆，也贊同要保護烏克蘭的俄羅斯人。被問道烏克蘭人怎麼辦，她表示：「烏克蘭人大多是恐怖分子。」她補充是從國家電視台和Youtube獲得資訊。

在俄羅斯南部的羅斯托夫地區，同樣有支持和反對着戰爭的人們。一位戴著針織帽和毛邊外套的年輕女子，也說道開戰正確：「這很公平。」「我們正拿回被奪走的東西。」

一個穿著鮮紅色外套的女子，表示不知道該怎麼理解這些事件：「我們擔心正在發生的事情，因為它離我們太近了。」「我無法相信我們在電視上看到的新聞。」

一個白髮蒼蒼的老人，無法掩飾他的悲傷：「我們曾一同贏得了一場偉大戰爭，為何我們之間現在要互相開戰？」