俄烏衝突下　雀巢與麥當勞等暫停在烏克蘭業務

隨着俄烏衝突的升級，多家國際食品飲料公司已對當地局勢作出反應。



全球最大的食品製造商雀巢（Nestle）於2月24日表示，已暫時關閉了公司在烏克蘭的工廠、倉庫和供應鏈。雀巢在烏克蘭擁有3家工廠和約5,000名員工，銷售包括糖果、烹飪產品、嬰兒配方奶粉、寵物食品等產品。

雀巢公司在聲明表示，已建議員工待在家中，遵循政府和地方當局最新官方指導，並制訂了應急計劃，以確保在安全條件允許的情況下盡快重啟產品供應。

奧利奧（Oreo）餅乾製造商億滋國際（Mondelēz International）在2月23日表示，如果烏克蘭與俄羅斯的緊張關係升級並變得「太危險」，該公司將關閉其在烏克蘭的工廠。公司網站顯示，億滋在東歐擁有4,300多名員工。在俄羅斯和烏克蘭當地，億茲國際生產本土品牌如 Jubilee餅乾和Korona巧克力，此外也銷售包括奧利奧餅乾、Milka巧克力等在內的知名產品。

丹麥啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）也在2月24日表示，由於衝突升級，公司已停止在基輔和南部城市扎波羅熱的兩家烏克蘭啤酒廠的運營。嘉士伯是烏克蘭第二大啤酒製造商，擁有31%的市場份額。

麥當勞暫停在烏克蘭的所有業務

美國快餐巨頭們也在這場衝突中被波及了。麥當勞於2月24日在社交媒體平台上宣布，出於保護員工的考慮，暫停在烏克蘭的所有業務。

這場衝突也讓在俄羅斯當地開展業務的公司們自危。

肯德基（KFC）母公司百勝餐飲曾在最新年報中表示：俄羅斯和烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢以及俄羅斯對烏克蘭的任何潛在軍事入侵都可能對宏觀經濟狀況產生不利影響，導致地區不穩定，並導致美國和國際社會加強經濟制裁，從而對我們和我們位於俄羅斯和東歐的餐廳產生不利影響，包括任何此類制裁限制我們在該地區與某些供應商或供應商開展業務和/或利用銀行系統和匯回現金的能力。

而漢堡王母公司Restaurant Brands International也在財報中表示了類似觀點。

在過去的20年裏，美國的國際性餐飲公司憑藉高性價比的漢堡、炸雞們在俄羅斯不斷滲透。根據雅虎財經的計算，麥當勞（McDonald's）、Papa John's、肯德基、必勝客（Pizzahut）、漢堡王（Burger King）和星巴克（Starbucks）在俄羅斯經營着大約2,700家餐廳。其中門店數量最多的麥當勞、肯德基共有約1,900家門店。

在大公司以外，俄烏衝突或許還將對全球糧食供應鏈造成影響。

俄羅斯是世界上最大的小麥供應國，與烏克蘭一起佔全球出口總量的近四分之一。英媒報道，俄羅斯和烏克蘭也佔世界粟米供應量的19%左右，葵花籽油出口量高達80%。

首當其衝的是那些依賴烏克蘭和俄羅斯提供糧食供應的國家，比如埃及、土耳其在2020年從俄羅斯、烏克蘭進口了超總進口量70%以上的小麥。至於中國，有大約三分之一的玉米進口來自烏克蘭，用於餵養世界上最大的生豬群。

過去一段時間，小麥和玉米價格已大幅上漲。美國芝加哥期貨交易所小麥期貨價格自今年年初以來上漲大約12%。玉米期貨價格同期上漲14.5%。多家外媒指出，人們擔心進一步的糧食短缺和價格上漲可能引發社會動盪。