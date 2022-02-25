烏克蘭局勢｜居烏香港女生在地直擊：超市「一樣食物」搶購一空

烏軍為了阻止俄軍通行，早前在東部盧甘斯克州自轟大橋，選擇將橋炸斷。對此，一名人在烏克蘭的香港女生透露，因為大橋被炸了，所以人進不來也出不去，而當地超市則人潮變多，「肉類」全被掃光。



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香港網友雪莉接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，她和丈夫目前在距離首都基輔22公里的伊爾平（Irpin），根據她的觀察，住在基輔的民眾確實比較急着離開，「往西部的路都大塞車」，而且稍早伊爾平出入基輔的那座大橋被炸了，「所以進不來也出不去。」

談及當地現況，雪莉透露，2月24日早上超市人潮明顯變多，不過還不到瘋狂搶購的程度，「只有肉類暫時沽清」，其實多數人都還是很守秩序，街道上的人流並沒有特別減少。

雪莉也提到，從2月24日當地時間晚上7時許到現在，其實一直都有陸續聽到爆炸聲音，而她從超市回家時，也有看到軍車。

面對這場戰爭，雪莉說「政府也是主要呼籲市民留在家中」，而她自己也覺得「留在家中較安全，如有需要會到地庫（地下室）躲避。」雖然不是每棟大廈都有地下室，但像她的住處就有，真有情況時可以躲進去。

最後雪莉也透露，現在除了超市照常營業外，「學校和大部分商店已關閉，如情況許可的話，員工可在家工作。」此外，從雪莉也指，到超市購物的人龍頗長，但大家都是相當冷靜的排隊，並沒有出現爭先恐後、慌張的情況。

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