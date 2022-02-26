美國制裁普京等4名俄國官員　同時針對俄羅斯直接投資基金

在英國與歐盟宣布制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）後，白宮宣布對普京等4名俄羅斯官員實施制裁。



英媒25日報道，美國財政部25日表示，因為俄羅斯入侵烏克蘭一事，對俄羅斯總統普京、外長拉夫羅夫、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）實施制裁。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在聲明中稱：「我們與我們的國際盟友和合作夥伴團結一致，確保俄羅斯為其進一步入侵烏克蘭付出沉重的經濟和外交代價。」

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）25日在Twitter發文稱，財政部還將對國有的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，簡稱RDIF）實施 「全面封鎖制裁」。

普薩基推特截圖。（Twitter@PressSec）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月25日與北約（NATO）成員國領袖舉行會議，討論烏克蘭局勢。約翰遜宣布英國即時制裁俄羅斯總統普京及外長拉夫羅夫，歐盟亦同樣採取類似措施。

在約翰遜公布制裁消息前，拉脱維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，歐盟同意凍結普京及拉夫羅夫的資產，是布魯塞爾方面史無前例的措施。林克維奇斯亦指，歐盟正準備新一輪制裁措施。

據今日俄羅斯通訊社2月25日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應英國制裁俄總統普京與外長拉夫羅夫時說，兩人都沒有在英國及海外其他地方的賬戶，對任何俄高層領導人的制裁都無關痛癢。