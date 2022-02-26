歐美等制裁普京但他沒開賬戶　梅德韋傑夫：制裁反映西方政治無能

英國外交部2月25日稱，英國對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）實施制裁，凍結他們的資產，但是並未在相關文件中指明具體是哪些資產。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄總統普京和外長拉夫羅夫未在境外任何地方開設賬戶。



俄羅斯衛星通訊社稱，當地時間2月25日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在布魯塞爾表示，歐盟27個成員國就對俄進一步制裁達成共識，將凍結俄羅斯總統普京和俄外長拉夫羅夫在歐洲的資產。

在被問及俄兩位領導人在歐洲的具體資產情況時，博雷利表示，他本人對此並不清楚，「我想首先需要通過技術手段確認他們的資產情況，下一步才是凍結」。

博雷利還表示，歐盟27個成員國沒有就切斷俄羅斯與環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統的提議達成共識，因此暫不會實施此項制裁措施。

此前，俄羅斯外交部在評論西方國家對俄羅斯總統普京和俄外長拉夫羅夫的制裁時說，俄羅斯將一如既往地對這些措施作出回應。

圖為梅德韋傑夫。（新華社）

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱，美國、歐盟等對俄羅斯實施的一系列制裁是西方「政治無能」的反映。他通過社交媒體發表評論稱，制裁為莫斯科提供一個全面審查與西方關係的藉口。

針對「西方國家可能與俄羅斯斷交」的說法，梅德韋傑夫說，俄羅斯「沒有特別需要維持的外交關係」，並補充說「我們可能會用雙筒望遠鏡和槍械瞄準彼此」。梅德韋傑夫還說，如果西方繼續威脅凍結俄羅斯資產，俄方也會「以牙還牙」凍結西方資產。

稍早時候，俄羅斯聯邦航天局稱，作為對歐盟對俄實施制裁的回應，俄羅斯將暫停在法屬圭亞那的航天發射活動，並撤回技術人員。