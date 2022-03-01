烏克蘭局勢｜俄法總統通話　普京提出停戰3大條件

俄羅斯與烏克蘭2月28日在白羅斯舉行的首輪談判已經結束。而在俄烏會談結束之前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話時，提出解決烏克蘭問題3個條件。



當地時間2月28日晚，俄羅斯和烏克蘭官員在白羅斯邊境舉行的首次和談結束。據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇表示，烏方在會談中要求撤出所有俄羅斯軍隊，包括從克里米亞和頓巴斯撤出。

俄羅斯總統助理、俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）說，俄羅斯和烏克蘭兩國代表團商定近期在波蘭與白羅斯邊境再次舉行一輪會談。

梅金斯基對記者們說：「最主要的是商定繼續談判進程，下一次會談近期將在波蘭與白羅斯邊境舉行。有相應的協議。」

據悉，俄方對與烏克蘭的會談持開放態度，並希望談判能取得預期結果。

據英媒報道，當地時間2月28日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普京通電話。

馬克龍辦公室表示，馬克龍與普京通電話時重申了國際社會要求俄羅斯停止對烏克蘭的進攻。

馬克龍還敦促普京停止對烏克蘭平民的所有打擊，保護民用基礎設施，並為關鍵道路提供安全通道，尤其是基輔南部。

據克里姆林宮官網消息，普京強調，只有無條件地考慮到俄羅斯的合法安全利益，包括承認俄羅斯對克里米亞的主權，解決烏克蘭國家的非軍事化問題，並確保其中立地位，這樣的解決方案才有可能。

普京強調，俄羅斯武裝部隊沒有威脅到平民，也沒有以民用設施為目標。

普京和馬克龍同意繼續保持聯繫。

據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）評基輔和莫斯科談判成果時表示，暫無烏克蘭需要的結果。

澤連斯基在視像講話中指出：「烏克蘭和俄羅斯舉行了第一輪談判……我們暫時沒有得到想要的結果。」

澤連斯基表示，俄羅斯在談判中表明了立場，烏克蘭也已提出己方意見，基輔收到了一些訊號。