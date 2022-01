美國「亞洲沙皇」坎貝爾：太平洋最可能出現戰略意外

被稱為拜登政府「印太政策沙皇」的白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾( Kurt Campbell)1月10日預測,太平洋地區未來或是全球最有可能出現「戰略意外」的地方。



據英媒1月10日報道,坎貝爾10日在位於華盛頓的美國智庫戰略與國際問題研究中心(Washington's Center for Strategic and International Studies the United States)表示,太平洋很可能是世界上最有可能看到「戰略意外」的地方,這顯然是指中國在太平洋島國建立基地的野心。

對於美國在太平洋地區的盟友,坎貝爾聲稱,美國在該地區有「巨大的道德、戰略和歷史利益」,但與澳洲、新西蘭等國家不同,美國對該地區的援助力度還是「不夠」。

「如果你觀察並且問我,我們最有可能在(全球)哪個地方看到某種戰略意外——(建立)基地或某種協議或安排,(那)很可能是在太平洋。」坎貝爾稱。

坎貝爾稱「最擔心在接下來的兩年內,」並補充道:「留給我們的時間不多了,需要與澳洲、新西蘭、日本、法國等合作夥伴加強合作。」

坎貝爾沒有詳細闡述他做出判斷的依據,但英媒在報道中聯繫到中國在太平洋島國建設港口、跑道等事項。

太平洋島國基里巴斯共和國的議員2021年對路透社表示,中國已經草擬了一項計劃,將對位於美國夏威夷州西南約3,000公里的一個偏遠島嶼上的飛機跑道和橋樑進行升級。

基里巴斯在2021年5月表示,中國支持的計劃是一個非軍事項目,旨在改善交通連接和促進旅遊業。