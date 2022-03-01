Omicron｜美研究兒童接種復必泰疫苗　一個月後保護力急降至僅12%

美國最新的研究顯示，5至11歲兒童在接種兩劑輝瑞（Pfizer）復必泰新冠疫苗後，預防新冠病毒的保護率，會在短時間內急降至12%。



紐約州衞生部檢視自2021年12月13日至2022年1月31日，Omicron變種病毒肆虐期間，85萬名12至17歲青少年，及36萬名5至11歲兒童的狀況。發現兒童在接種了兩劑復必泰新冠疫苗後，對病毒的保護性會在短時間內急劇下降。

圖為1月18日，巴西比路賀利桑特，醫護人員正為兒童接種新冠疫苗。（Getty）

12至17歲青少年在完成接種疫苗後，對感染Omicron的有效性1個月後由66%下降至51%，對住院保護率由85%下降至73%。

而在完成接種兩劑疫苗的後5至11歲兒童，對感染Omicron的有效性1個月後由68%急降至12%，對住院保護率亦由100%下降至48%。

有專家相信這與疫苗的注射劑量有關，因十二歲少年同成年人同樣每劑注射30毫克，但十一歲以下的兒童則只注射10毫克劑量。疫苗數據令人失望，但並不意外。研究結論指出這說明個人保護的抗疫措施，包括帶口罩和保持社交距離，對兒童防止感染和傳播新冠肺炎事關重要。