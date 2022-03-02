烏克蘭局勢｜拍攝新片紀錄烏俄衝突　影帝辛潘得徒步往波蘭避戰火

奧斯卡影帝兼導演辛潘（Sean Penn）為了紀錄戰爭的殘酷面貌，深入基輔拍攝一部關於俄羅斯入侵烏克蘭的紀錄片，他在3月1日發布Twitter貼文，辛潘就像許多烏克蘭逃亡難民一樣，被迫棄車一手拖着行李箱徒步逃往波蘭。



綜合外媒報道，61歲的辛潘在Twitter上發佈照片，他和另兩名同事將車扔在路邊，改用步行的方式走了數公里前往波蘭邊境。照片中辛潘肩上背着背包，一手還推着行李箱，旁邊排滿了車輛，他寫道「這張照片中幾乎所有的汽車都只載婦女和兒童，大多都沒有帶任何行李，車子就是他們唯一值錢的資產」。

辛潘在推特發文公布自己徒步往波蘭。（Twitter截圖 @SeanPenn）

辛潘一直以來都關注着政治和公共事務，多年來他參與了多項國際人道主義和反戰工作，為了拍攝紀錄片，辛潘在去年11月就抵達基輔為紀錄做準備。於俄羅斯開戰期間，他和記者和軍方進行了交談，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也和他見面商談。

澤連斯基讚揚辛潘的行動，總統辦公室的Facebook中就寫道「辛潘展示了其他人，尤其是西方政客所欠缺的勇氣。這位導演特地來到基輔，記錄下烏克蘭正在發生的事，並向世界講述俄羅斯入侵我國的真相」。 而辛潘也公開讚揚烏克蘭人民的勇氣，他說道「如果我們讓他們孤軍奮戰，美國就失去靈魂了。」

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