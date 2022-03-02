俄烏戰爭足球界第一槍　烏克蘭兩球員喪生　19歲冬季兩項選手陣亡

國際體壇正努力叫停烏克蘭戰火之際，生命在無情炮火中流逝，兩名分別只有21歲和25歲的烏克蘭足球員，以及年僅19歲的冬季兩項選手，先後在俄羅斯軍事行動中喪命。



國際職業足球員協會（FIFPro）在Twitter發文，公布今次俄烏戰爭中首宗足球員遇難報告，只得21歲的沙彼盧（Vitalii Sapylo）和25歲的馬迪蘭高（Dmytro Martynenko） ，在俄羅斯軍事行動中死亡。

國際職業足球員協會（FIFPRO）在Twitter公布兩名年輕足球員在烏克蘭戰爭中死亡。（Twitter）

馬迪蘭高是烏克蘭超級聯賽球隊索爾亞（FC Zorya Luhansk）青訓產品，生前效力基輔地區球隊FC Gostomel，這支業餘球隊身處基輔次級業餘聯賽，馬迪蘭高是球隊上季神射手和最佳球員。

馬迪蘭高在戰火中與母親一同喪生。（Twitter）

事發時，馬迪蘭高與母親在位於鄰近基輔的家中受到俄軍炮火襲擊，二人同告身亡。

21歲的沙彼盧。（Twitter）

沙彼盧效力烏克蘭乙組（第三級別）球會喀爾巴阡利沃夫（FC Karpaty Lviv），他是隊中明日之星，球隊目前正處於聯賽榜首，如非戰火襲至，來季有望升上甲組（第二級別）。

烏克蘭爆發戰爭，沙彼盧入伍當兵保衛家園，上周五（25日）在烏克蘭首都基輔一帶戰鬥中死亡。喀爾巴阡利沃夫發聲明確認這個不幸消息，並以「英雄」來形容沙彼盧：「我們珍惜與這個英雄長存不滅的回憶。」

19歲冬季兩項選手馬利舒夫同告陣亡。（Twitter）

今次戰爭中早逝的靈魂，還有只得19歲的馬利舒夫（Yevgeny Malyshev）。 烏克蘭冬季兩項協會（Ukrainian Biathlon Federation）公布，2002年出生的前國家少年隊成員馬利舒夫陣亡的消息，「馬利舒夫兩年前結束他的運動員生涯。我們向他的家人、朋友及摯愛表達最深切慰問。回憶永存。」

據報馬利舒夫兩年前離開運動場，以合約形式在烏克蘭軍隊中服役。他原本會在3月10日慶祝20歲生日，可惜等不到那天，在哈爾科夫（Kharkiv）一帶戰場中被殺。