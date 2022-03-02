追蹤Elon Musk飛機成名　大學生新開帳號曝俄羅斯富豪行蹤

美國19歲大學生史威尼（Jack Sweeney）在Twitter經營多個航班追蹤帳號，因自曝Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）曾私訊願出錢交換撤下追蹤私人飛機帳號而聲名大噪。彭博新聞2月28日報道，隨着俄羅斯與烏克蘭兩國的戰爭爆發，史威尼已經創立新的Twitter帳號，專門追蹤俄羅斯寡頭（Oligarchs）的私人飛機。
正就讀中央佛羅里達大學 （University of Central Florida）的史威尼表示，美國與盟邦全面制裁俄羅斯政府與精英後，他收到海量網友的請求，就上Twitter開設名為《Russian Oligarch Jets》（Twitter@RUOligarchJets）跟《Russian VIP & Putin Jets》（Twitter@PutinJet）等追蹤俄國富豪私人飛機的帳號。
據報道，《Russian Oligarch Jets》正追蹤俄國首富波塔寧（Vladimir Potanin）跟英超豪門車路士老闆阿布洛莫維奇（Roman Abramovich）等顯貴的直升機、私人噴射機與商用機大小的飛機，目前已有超過21萬網友跟隨，《Russian VIP & Putin Jets》帳號也有3.7萬網友關注。
史威尼1月受訪時透露，他利用自己打造的機器人（Bot）自動發布追蹤對象私人飛機在機場起降相關訊息。他告訴彭博新聞，「這些寡頭擁有的飛機真的很誇張」，直指俄國富豪熱愛搭乘空中巴士A319跟波音737一類的商用機大小飛機出行，「跟其他噴射機相比，他們的飛機很大」。
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