俄羅斯要英國保證衛星不用於軍事目的　否則拒絕送它們上太空

俄羅斯與西方國家的關係因烏克蘭局勢而變得更加緊張，俄羅斯「聯盟」號運載火箭（Soyuz）原定3月4日把36枚一網公司（OneWeb）的衛星送上太空，英國政府是這些衛星的擁有者之一。俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）3月2日要求英國保證不會將這些衛星用於軍事目的，否則俄方會拒絕送它們上太空。



羅戈津3月2日接受「俄羅斯24」新聞頻道（Russia 24）訪問。他指俄羅斯國家航天公司已聯絡一網公司與其夥伴阿麗亞娜航天公司（Arianespace），並要求他們提供「全面而具有法律約束力的保證」，確保他們的衛星不會被用於軍事目的。

羅戈津說：「如我們在3月4日晚上9時30分前（莫斯科時間）都收不到確認訊息，火箭將從發射台移走，衛星將被送到組裝和測試大樓。」

Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24»:



⚡ Роскосмос предупредил компанию OneWeb о том, что если она до 21:30 мск 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» снимут со старта. pic.twitter.com/EYDeaH79Qe — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 2, 2022

俄羅斯塔斯社（Tass）引述羅戈津稱，一網公司已全額支付所有款項，俄羅斯不會退款。