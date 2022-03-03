烏克蘭｜美國向基輔政府運送數百枚刺針防空導彈

美媒3月2日引述消息人士稱，美國本週向烏克蘭運送了數百枚刺針（Stinger）防空導彈，而此前一直拒絕向烏克蘭提供武器的德國也宣布將向烏克蘭運送反坦克武器和刺針導彈。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月2日報道，據一位美國官員和一位了解此事的國會消息人士稱，過去幾天裏，美國首次向烏克蘭交付了數百枚刺針防空導彈，其中包括2月28日的200多枚。

報道稱，2022年早些時候，美國向包括立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞在內的波羅的海國家開了綠燈，允許他們向烏克蘭運送他們擁有的美國製造的武器，包括刺針。

CNN稱，拜登（Joe Biden）政府一直拖延由美國直接向烏克蘭提供刺針，因為他們不想美方最新型號的武器落入俄羅斯人手中，他們擔心這可能導致美方技術被竊取。

幾個月來，一些國會議員一直在推動向烏克蘭輸送更多的刺針導彈。烏克蘭人也一再請求美國提供更多武器，包括防空和反坦克武器。

本週早些時候，德國宣布將向烏克蘭運送1,000枚反坦克武器和500枚刺針導彈，這標誌着德國此前不向烏克蘭運送武器的立場出現重大變化。