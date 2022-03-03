烏克蘭｜聯大通過議草案要求俄立即撤軍　中方解釋為何棄權

聯合國大會緊急特別會議通過烏克蘭局勢決議草案，要求俄羅斯「立即、徹底、無條件」從烏克蘭撤軍，包括中國在內的35國棄權，中國代表解釋棄權的原因。



據美國國家公共廣播電台（NPR）報道，聯合國大會第11次緊急特別會議於紐約當地時間3月2日通過了由烏克蘭等超過90國共同提交的烏克蘭局勢決議草案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求俄羅斯撤軍。

表決結果是141票贊成，5票反對，35票棄權。由於贊成票超過有效票三分之二，因此決議草案通過。

俄羅斯、敍利亞、白俄羅斯、朝鮮與厄立特里亞等5國投票反對，中國投棄權票。

2022年2月27日，烏克蘭常駐聯合國代表基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsa，中）與中國常駐聯合國代表張軍（右）和法國常駐聯合國大使尼古拉斯·德·裏維埃（Nicolas de Riviere，左）在聯合國總部舉行的安理會會議前進行交談。（AP）

據中國常駐聯合國代表團官網消息，中國常駐聯合國代表張軍3月2日出席聯合國大會第11次緊急特別會議會議，在表決中投了棄權票，並就中方投票立場作解釋性發言。

張軍表示，中方始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。當前最重要的是儘可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。

張軍說，俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，儘管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願。中方對此表示歡迎。面對十分複雜敏感的形勢，中方再次呼籲國際社會堅持政治解決大方向，為當事方直接對話談判創造有利氛圍和條件。

張軍指出，聯合國和有關各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為緊張局勢降温、推動外交解決起到正面作用。

張軍詳細解釋說：「遺憾的是，剛才提交本次緊急特別聯大表決的這項決議草案，事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決、加大外交努力的緊迫性。這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，我們不得不對決議草案投了棄權票。」

張軍強調，烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的作法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

張軍強調，一味施壓制裁，製造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至波及更多國家。中方呼籲國際社會本着負責任態度，推動有關各方儘快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。中方願繼續為此發揮建設性作用。