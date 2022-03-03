禁止俄羅斯人打機：烏克蘭呼籲全球遊戲平台封殺俄羅斯帳戶

俄羅斯入侵烏克蘭，惹來西方的嚴厲制裁。但除了針對金融銀行外，沒想到會在娛樂——玩遊戲也遭受波及。美國Electronic Arts宣布在其體育遊戲刪除俄羅斯隊伍，烏克蘭政府更進一步，要求全球遊戲平台把所有俄羅斯玩家帳戶暫停，完全禁止俄羅斯人民玩電視及電腦遊戲。



烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）3月2日發表公開信，要求全球的遊戲公司及開發商，包括電子競技平台，封鎖所有俄羅斯玩家的帳戶，並稱所有公司應該離開俄羅斯市場。

費多羅夫在個人Twitter上上載了這封公開信，並特別標籤了Sony及Microsoft，兩間公司的Playstation及Xbox系列，是俄羅斯國內遊戲主機的最主要平台。

俄羅斯及烏克蘭是東歐的主要遊戲社群之一，若包括任天堂與Steam的遊戲平台加入制裁，這將導致大部分俄羅斯用戶無法遊玩家用及電腦遊戲。

圖為2021年4月，英國的一場足球比賽，穿着EA Sports贊助衣服的球證。EA宣布會在FIFA中移除俄羅斯球隊。（Getty）

美國Electronic Arts同日宣布，將在其體育遊戲FIFA 22和NHL 22中，移除俄羅斯隊，這意味在這兩套遊戲作品中會沒法選用俄羅斯隊遊玩。

其他的遊戲公司雖然暫時未有採取行動，但因遭受金融機構的制裁，部分俄羅斯發行的信用卡已無法使用Google Pay及Apple Pay。這意味最終可能導致俄羅斯用戶無法在Google Play及App Store付款，繼而影響用戶購買遊戲或遊戲內消費。