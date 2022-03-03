因訪客破壞巴黎蠟像館撤普京像　館長：或換烏克蘭總統取代

俄烏戰爭持續，歐洲各地反戰情緒高昂，除了多處爆發反戰示威外，不間亦用不同方法抵制俄羅斯，位於巴黎的格雷萬蠟像博物館（The Paris Grevin Museum ）於昨日（2日）發文表示，因館藏俄羅斯總統普京蠟像遭到遊客破壞，故下架有關蠟像。



(@Julien de Rosa/Instagram)

「鑑於所發生的事情，我們和我們的員工不希望每天都必須打理他的頭髮和外表。」

據博物館館長 Yves Delhommeau表示，遭破壞的普京蠟像於2000年製成，於上周末遭到遊客破壞，博物館首次因為正在發生的歷史事件而下架藏品，目前館方未有定案普京蠟像何時可重新上架。

格雷萬蠟像博物館館長 Yves Delhommeau在整理普京像。(AFP News Agency於YouTube影片截圖)

當被問及現在誰可能在美國總統拜登和中國國家主席習近平蠟像之間的空白處取代普京時， Delhommeau說可能是烏克蘭的澤連斯基。「也許澤連斯基總統會取代他的位置......他已經成為英雄，因為他抵抗並沒有逃離他的國家。他完全可以在歷史和當代偉人之列中，取代普京的位置。」

據法新社報道，這所蠟像館同一尊普京像曾於 2014 年俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞之後遭到破壞。當時的照片顯示，普京蠟像被推倒，頭部破碎，腹部被一根木樁刺穿。

(圖片來源：rferl.org)

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