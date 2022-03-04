白宮宣佈制裁普京親信　稱目前拜登無意與普京會晤或通話

俄羅斯與烏克蘭戰爭導致美俄關係緊張局勢驟然加劇，白宮宣佈制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8名親信及其家人，並稱美國總統拜登（Joe Biden）暫無意與普京會晤或通話。



美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）在3月3日的例行記者會上表示，目前沒有計劃舉行美國總統拜登和俄羅斯總統普京之間的會晤或通話.

「現在不是時候。我們沒有計劃在他們之間進行會晤或通話。但我們會在內部進行這些討論，並權衡一系列因素。」

當被問及如果俄羅斯軍隊繼續留在烏克蘭，拜登是否會與普京對話時，普薩基說：「我不能對此做出評估……事態每天都在繼續升級，我們永遠不會排除外交手段，但再說一次，現在不是這樣做的時候。」

2021年12月7日，俄羅斯總統普京（右）在俄羅斯黑海度假勝地索契的魯凱官邸與美國總統拜登（左）舉行視頻會晤。（AP）

路透社報道，美國3月3日宣佈對俄羅斯寡頭實施制裁，目標是俄羅斯的超級富豪和其他與俄羅斯總統普京關係密切的人，此舉進一步加大了對俄羅斯的金融壓力。

美國白宮3日發表聲明稱，將對8名與俄羅斯總統普京關係密切的人士及家人實施制裁。

制裁內容包括切斷其與美國金融體系的聯繫、凍結在美資產、禁用資產等。美國司法部和財政部同時將考慮分享情報和證據，以支持刑事起訴和扣押資產。

白宮還表示，美國財政部將制裁7個俄羅斯實體，以及26名在俄羅斯和烏克蘭的個人。

美國國務院3日也宣佈簽證限制新令，對19名俄羅斯寡頭及其47名家庭成員和親密夥伴實施簽證限制。