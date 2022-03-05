韓國獲得美國對俄制裁豁免　自行執行對俄出口管制

綜合韓聯社、衛星通訊社消息，韓國產業貿易能源部（簡稱產業部）表示，韓國已經獲得美國對俄制裁豁免。美國將韓國列為對俄出口管制規則，也即外國直接產品規則（FDPR）的豁免對象，轉而由韓國執行自身制定的對俄出口管制方案。

韓國產業部當天表示，韓美就對俄出口管制問題進行磋商，美方在會上評價稱韓方自身的對俄出口管制方案與國際社會接軌，同意將韓方列為FDPR豁免對象，並表示不日將刊憲公佈相關消息。

與此同時，韓方將採取進一步的對俄出口管制措施，與美國等國際社會步調一致。

美國FDPR規定，即使在美國境外生產的產品，只要使用屬於美國出口管制對象的軟件和技術，有關方便不得出口相關產品。美國商務部2月24日發佈將對7個領域57個技術項目適用FDPR，範圍涉及電子（半導體）、電腦、通信信息安全等，並率先將另有對俄單邊制裁的歐盟27國、澳洲、加拿大、日本、新西蘭、英國共32個國家排除在適用對象之外，韓國則被列入適用對象。

雖然韓國被列為美國FDPR的豁免對象，但韓國將加強自身的對俄出口管制，韓國對俄出口有關產品時，要獲得韓國政府的許可。韓國產業部通商交涉本部長呂翰九表示，「作為國際社會負責任的一員，韓方將積極參與國際社會對俄制裁，同時緩解韓企因出口管制面臨的不確定性」。

另外，美韓還就美方「印太經濟框架」（IPEF）合作方案、《貿易擴展法》第232條規定的鋼鐵關稅等彼此關切進行探討。