烏克蘭局勢｜中國2留學生中彈身亡？中國使館回應：假消息

針對烏克蘭媒體3月3日稱「兩名中國留學生在哈爾科夫文化學院宿舍遭炮擊身亡」，中國駐烏克蘭大使館做出回應。



當地時間3月3日晚，烏克蘭媒體OBOZREVATEL發布消息稱，烏克蘭哈爾科夫文化學院遭到俄軍轟炸，導致數名學生身亡，其中包括四名中國學生，已確認姓名的兩人分別名為Jin Tianhao、Lizhi。

據《環球時報》報道，當地時間4日晚，中國駐烏克蘭使館新聞發言人發表談話說：「日前，有關媒體報道中國留學生傷亡情況，經使館多方面了解，目前沒有這方面的情況發生。」

發言人稱，經向哈爾科夫文化學院核實，該學校沒有這兩名中國留學生，且校舍也並未被炸燬，炮彈落地點在學校附近。

中國駐烏克蘭大使館一名工作人員說，截至目前，使館了解到的在俄烏衝突中受傷的中國公民只有一位，是在乘車從基輔去利沃夫的路上遭遇兩軍交戰中彈。目前該中國公民已得到救治，無生命危險，中國駐烏使館正在設法幫助其返回國內。

據中國外交部領事保護中心官方微博「領事直通車」消息，北京時間3月5日上午9時46分，第二架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達鄭州。

該架包機於北京時間4日凌晨5時16分，從北京首都機場起飛前往羅馬尼亞布加勒斯特，飛行時長10個小時26分鐘，執飛機型A330。

與此同時，第二架包機也於5日上午10時18分出發，從北京首都機場飛往羅馬尼亞首都布加勒斯特，預計於5日晚9時51分抵達，接上自願回國的中國留學生後，將於6日上午10時15分抵達鄭州新鄭機場。