烏克蘭核監管機構：扎波羅熱核電廠完好無損　輻射水平正常

當地時間3月5日，據美聯社報道，烏克蘭核監管機構向國際原子能總署表示，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的技術安全系統完好無損，輻射水平正常。

烏克蘭核監管機構告訴國際原子能總署，已經能夠與工廠的工作人員保持聯繫，6個反應堆有2個現正安全工作。

烏克蘭核官員告訴國際原子能總署，雖然一條電話通訊線路丟失，但另一條仍在工作，手機通訊亦正常。他們說，核電廠的培訓中心與反應堆本身有一定距離，周五早些時候培訓中心遭受了「重大破壞」，核電廠的實驗室大樓和行政結構也遭到破壞。

扎波羅熱是全歐洲規模最大的核電廠，供應烏克蘭約1/4的電力。3月4日，埃涅爾戈達爾市市長奧爾洛夫（Dmytro Orlov）稱核電廠受俄軍襲擊而起火，且消火員受到軍人阻撓未能前往救火。烏克蘭長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨後在Twitter上發文稱俄軍「從四面八方向歐洲最大的核電站開火」，核電站一旦發生爆炸，其破壞力將比切爾諾貝爾核災大10倍。

同日，聯合國安理會就此召開緊急會議。烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）稱俄羅斯的「核恐怖主義」（nuclear terrorism）造成數人在火災中死亡。俄羅斯常駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）否認「俄軍襲擊扎波羅熱核電廠」的指控，稱周五凌晨核電廠附近的培訓設施之所以起火，並非因為俄軍對核電廠的襲擊，而是因為烏克蘭「破壞分子」從該培訓中心攻擊俄軍，俄軍予以火力回擊，而「破壞分子」在撤退時對該設施縱火。

其後烏克蘭緊急情況部稱，被擊中起火的是核電站範圍的訓練設施，核電站本身未有起火，目前輻射處於水平安全。扎波羅熱核電廠發言人4日表示，附近的戰鬥現時已停止，設施內沒有受到嚴重損毀，彼時6台發電機組有1台正在運作。