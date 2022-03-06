烏克蘭｜普京：任何國家設烏禁飛區　俄方視為參與衝突

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）3月5日表示，任何國家尋求在烏克蘭上空設置禁飛區，將被視為參與軍事衝突。



俄羅斯衛星通訊社3月5日報道，普京在接見俄羅斯航空公司（Aeroflot）工作人員代表時指出，任何國家在烏克蘭上空實施禁飛區都將被俄羅斯視為參與衝突，這會對歐洲甚至整個世界產生巨大的災難性後果。

普京稱，「我們聽到有關在烏克蘭設立禁飛區的說法。在烏克蘭領土上不可能做到這一點，只能從周邊鄰國的領土上做到。但是，任何行動都將被我們視為肇事國家參與衝突，對我們的士兵構成威脅。」

普京又指，「現在所發生的、所看到和面對的很多事，毫無疑問，都是與俄羅斯戰鬥的方式。（歐美）正在（對俄羅斯）實施的這些制裁，它們類似於宣戰。」

美國和其他北約國家已多次拒絕烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）提出建立禁飛區的要求，理由是這可能會導致北約國家與俄羅斯爆發戰爭。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）3月4日曾排除了建立 建立禁飛區可能性，「本質上，這需要美軍擊落俄羅斯飛機，並會引發與俄羅斯的潛在直接戰爭，這是我們希望避免的事情。」