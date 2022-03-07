王毅談中美關係是否持續惡化　批美方企圖搞印太版北約

在3月7日中國兩會外長的記者會上，中國外長王毅批評美國通過印太戰略，企圖搞印太版北約，提出與亞太地區各方共築亞太合作大舞台，攜手邁向亞太命運共同體。



在當日舉行的記者會上，被提問美國正以亞太地區作為戰略重點，中國如何評估「印太地區和印太四國」的概念，並對本區域帶來什麼影響時，王毅回應指美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞，「我們看到，美方打着促進地區合作的旗號，玩弄的卻是地緣博弈的把戲；高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的『俱樂部』；聲稱要維護國際規則，但卻試圖另搞一套自己的『幫規』。

王毅表示，從強化「五眼聯盟」，到兜售「四邊機制」、拼湊三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢，帶來的絕不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的禍水。」

他批評印太戰略的真正目的是企圖搞印太版的北約，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。這股逆流與地區國家求和平、謀發展、促合作、圖共贏的共同願景背道而馳，注定是沒有前途的。

王毅強調，亞太是合作發展的熱土，而不是地緣政治的棋局。中國始終札根亞太、建設亞太、造福亞太。「對於符合地區實際、滿足各方需要的倡議，我們都表示歡迎；對於挑撥地區對抗、製造陣營對立的主張，我們都堅決反對。中方願同各方一道，明辨是非，堅守正道，抵制『印太』對抗『小圈子』、共築亞太合作「大舞台」，攜手邁向亞太命運共同體。」

此外，有美媒記者問到，中方近期敦促美方「重拾理性務實的對華政策」，推動雙邊關係「重回正軌」，並表示願考慮同美方在「重建更好世界」全球基礎設施倡議上進行協調。但考慮到全面對華競爭已成為美兩黨共識，是否擔心中美關係下一步會持續惡化。

王毅回應指，去年以來，習近平主席同拜登（Joe Biden）總統舉行視像會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。中方注意到美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不無意」的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。

王毅稱，「擺在我們面前的事實是，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅損害兩國關係大局，也衝擊國際和平穩定。這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所做的事情。中國作為一個主權獨立國家，我們完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當利益。」

他強調，中方認為，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，既是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。