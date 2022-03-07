王毅談化解烏克蘭危機的四點主張

2022年3月7日，國務委員兼外交部長王毅在兩會記者會上闡述中方對化解當前烏克蘭危機的立場主張。



王毅表示，中方已多次闡明在烏克蘭問題上的立場。中方始終本着客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須着眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅說，當前，國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題繼續努力。中方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，習近平主席應約同普京總統通話時，就提出願看到俄烏雙方儘早和談。普京總統也作出積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。中方認為，形勢越緊，和談越不能停止；分歧愈大，愈需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。