白宮：若中國不遵守對俄制裁　美國將採取措施

西方對俄羅斯制裁是否會加深中俄關系？中國能否彌補西方制裁對俄羅斯帶來的影響？白宮做出回應，並警告中國若不遵守制裁將有後果。



據白宮官網消息，在3月7日的白宮記者會上，被問及對於所有這些暫停與俄羅斯業務的西方公司，白宮是否擔心這隻會加深俄羅斯與中國的關係，迫使俄羅斯與中國的聯繫更加緊密，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）回應稱，早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國與俄羅斯就一直在靠近。

她補充說，七國集團（G7）約佔全球GDP的50%，而俄羅斯和中國只佔15%。

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/nzKDmm502q — The White House (@WhiteHouse) March 7, 2022

「因此，他們（俄羅斯）無法從中國來填補這些制裁帶來的影響。這是不可能的。現在，我們已看到中國遵守了已經實施的制裁。他們（中國）也在聯合國安理會的投票中投了棄權票，並就烏克蘭的主權和領土完整發表了一些評論。」

普薩基警告稱，「如果他們（中國）不遵守制裁，我們一直有，你們知道的，我們顯然有辦法採取措施，但這是我們迄今為止看到的情況。」

普薩基接着說，就經濟關係而言，根據中國在世界經濟市場中的地位，中國完全沒有辦法完全彌補七國集團與其他國家對俄羅斯制裁，包括金融制裁所帶來的影響。