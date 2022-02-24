美國司法部撤回特朗普時代針對中國學術審查　稱其助長對亞裔偏見

美國司法部2月23日表示，將結束特朗普（Donald Trump）前政府時代針對中國的「中國行動計畫」（China Initiative），稱其助長對亞裔美國人的歧視，亦不利美國吸引專才投入對新興科技研究。
司法部官員奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，雖然中國政府的行為正構成重大威脅，但這只針對中國的做法並不洽當，因威脅會還來自俄羅斯、朝鮮、伊朗等國家。
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奧爾森表示，司法部將繼續保衛國家免受中國的侵害，但表示需要對民權組織、學者和科學家提出的憂慮作出回應，特別在針對美國亞裔的攻擊和仇恨犯罪正在飆升之際，政策助長了對亞裔美國人的偏見行為，同時不利國家發展科學事業。
路透社同日報道，司法部至今已起訴最少20名研究者，有案件被定罪，但有案件遭駁回。包括著名華裔特理科學家陳剛，他被指瞞其與中共的關係在2021年1月被捕，但最終聯邦檢察官撤回起訴。
歐森表示，司法部將繼續執行目前手上的起訴案件。華裔國會眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，樂見司法部作出改變，不再專注於與間諜行動毫無關係的事情上，這對亞裔及亞裔美國人都是好事。