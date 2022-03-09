美國情報機構：普京動兵的四個原因　暫不掌握俄軍「戰爭罪」證據

3月8日，美國中情局局長伯恩斯（William J. Burns）、美國國防部情報局局長貝利爾（Scott Berrier）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）出席美國眾議院情報委員會聽證會議。

綜合美聯社、CNN、衛星通訊社報道，美國中情局局長伯恩斯在聽證會上表示，美國正與烏克蘭進行密集的情報共享。他預測俄軍將因應烏克蘭的抵抗而加倍使用武力，「接下來的幾周將是一場醜陋的戰鬥」。念及烏克蘭人民的反對，伯恩斯認為莫斯科很難在烏克蘭設立一個親俄政府。

對於普京發動攻擊的原因，伯恩斯給出中情局的四個猜測：第一，普京認為烏克蘭軟弱且容易屈服；第二，普京認為歐洲，尤其是法國和德國，分身乏術並更傾向於規避風險；第三，普京認為俄羅斯經濟已經在過去數年間「經受住了制裁」，並積累了大量的資金儲備；第四，普京對其軍隊的現代化水平有自信，認為俄軍能夠以最小的代價迅速取得決定性的勝利。

美國國防部情報局局長貝利爾則表示，除了社交媒體上的信息以外，目前美方不掌握俄軍犯下戰爭罪的直接證據。

貝利爾同時表示，美國情報圈預估俄軍在對烏入侵中的死亡人數介於2,000至4,000人之間，唯對此預估的準確度「信心不足」（low confidence）——俄羅斯國防部3月2日宣佈俄軍傷亡人數為498人死、1,597人傷；烏克蘭方面對俄軍死亡人數的預估則在萬人以上。

對於普京此前將包括核武等手段置於高度戒備狀態的決定，美國國家情報總監海恩斯表示對此高度關注，不過認為普京的用意在於阻止他國採取激進措施，「我們現階段未見到有跡象表明他（普京）正在做的事情與過去有何不同」。