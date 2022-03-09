烏克蘭局勢｜美CIA局長：不應低估中國解決台灣問題決心

俄羅斯與烏克蘭戰爭對中國解決台灣問題有何影響？美國中情局（CIA）局長稱，不能因俄烏衝突低估中國大陸對統一台灣的決心。



據英媒報道，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）3月8日表示，中國似乎對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來所面臨的困難局面感到不安，但不能因此低估中國對解決台灣問題的決心。

伯恩斯在出席美國眾議院情報委員會關於全球威脅的年度聽證會時被問及，考慮到俄羅斯在入侵烏克蘭後遭受的經濟損失，他是否認為美國與中國在台灣問題上將會有更「富有成效」的對話空間。

伯恩斯回應說，沒有。「我只能說，從分析的角度來看，我不會低估習（近平）主席和中國領導人在台灣問題上的決心。」

伯恩斯認為，中國的確在某種程度上對過去12天在烏克蘭看到的情況感到驚訝和不安，這包括西方反應的力度，以及烏克蘭人激烈反抗的方式。

伯恩斯說，他認為這對中國在台灣問題上的算計產生了影響。

伯恩斯指出，中國沒有預料到俄羅斯將會在烏克蘭遇到的困難，也對俄烏戰爭導致的經濟後果，以及可能給中國造成的「聲譽受損」感到不安。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長貝里爾（Scott Berrier）在被問及中國是否會因為俄烏戰爭而對奪取台灣更有信心時表示，台灣和烏克蘭是「完全不同的兩件事」。

貝里爾說，美國在太平洋的威懾姿態提供了非常不同的視角，中國正在「非常、非常仔細地關注事態的發展」。

俄烏衝突爆發以來，外界頻頻對台海局勢做出解讀，但中國多次否認台灣與烏克蘭有可比性。