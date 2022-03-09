烏克蘭局勢｜美國拒絕波蘭「由美國向烏克蘭轉交蘇製戰機」的建議

波蘭外交部於當地時間3月8日發表聲明，稱波蘭準備立即將所有蘇聯製米格-29（MIG-29）戰鬥機免費轉移至美空軍基地，再由美移交給烏克蘭。不過，五角大樓當日即駁回了波蘭的提議。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月8日報道，美國國防部新聞發言人柯比（John Kirby）3月8日表示，五角大樓駁回了波蘭將他們的米格-29戰鬥機轉移到美國再由美交付給烏克蘭的提議，並稱其「站不住腳」。

柯比在聲明中稱，五角大樓正在就這個問題與波蘭政府保持聯繫，但波蘭的提議顯示了將戰鬥機轉移到烏克蘭的「複雜性」。

「我們根本不清楚這有什麼實質性的理由」，柯比稱，「我們將繼續與波蘭和我們的其他北約盟國就這個問題及其帶來的後勤挑戰進行磋商，但我們不相信波蘭的提議是站得住腳的」。

柯比指出，波蘭提出的這個想法風險太大，因為美國和北約試圖避免與俄羅斯之間爆發全面衝突。

多位消息人士向CNN表示，拜登（Joe Biden）政府被波蘭向美國提供米格-29戰鬥機的提議弄得措手不及。消息人士稱，波蘭的提議在公開之前沒有與美國討論過，波蘭官員也沒有在美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）訪問波蘭時提出這個提議。

在波蘭政府發布該聲明前3天，美國國務卿布林肯於3月5日訪問波蘭並與其外長拉烏（ZbigniewRau）等官員會晤。

值得注意的是，波蘭的意外宣布使美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的波蘭之行變得更加複雜。賀錦麗仍計劃於3月9日上午啟程前往波蘭，預計將在波蘭討論戰機問題。

當地時間3月8日，波蘭外交部就美國國務卿關於向烏克蘭轉交戰機一事發表聲明。聲明中稱，經波蘭總統與波政府商議後，波蘭準備立即將所有蘇聯制米格-29戰機免費轉移至德國的拉姆施泰因美軍空軍基地，並交由美國處置，以便將之提供給烏克蘭。

同時，波蘭要求美國向其提供有類似作戰能力的二手戰機，波蘭準備立即着手設置購買這些戰機的條件。波蘭政府還要求其他擁有米格-29戰機的北約國家採取類似行動。

此前烏克蘭多次呼籲西方協調東歐諸國向烏克蘭提供蘇製戰機，美英諸國亦在協調波蘭等國。而俄羅斯方面則多次警告各國，若向烏克蘭提供戰機或機場則會被視作對俄羅斯的挑釁。