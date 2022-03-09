美商務部長：若中企違反美對俄制裁　將被切斷生產設備及軟件供應

中美關係再度面臨嚴峻考驗，美國商務部長警告，中國企業如果違反對俄羅斯的制裁，將面臨美國「毀滅性」（devastating）行動，並點名要讓中芯國際（Semiconductor Manufacturing International Corporation）關門。



據美國《紐約時報》報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）3月8日警告稱，美國可能會對無視對俄羅斯制裁的中國公司採取「毀滅性」行動。

在接受《紐約時報》採訪時，雷蒙多對可能違反美國對俄羅斯出口限制措施的中國企業發出嚴厲警告，稱美國將切斷它們生產產品所需的美國設備和軟件。

雷蒙多表示，拜登（Joe Biden）政府可能會讓中國半導體企業中芯國際，或者任何無視美國制裁、繼續向俄羅斯供應晶片和其他先進技術的中國公司「實質上關門」，「因為我們將阻止他們使用我們的設備和軟件」。

此前，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在3月7日的例行記者會上威脅稱，如果中國不遵守對俄羅斯的制裁，美國將有辦法採取措施。

針對西方國家制裁俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌在3月2日的例行記者會上表示，中方堅決反對任何非法單邊制裁。

汪文斌說，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會給相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。

汪文斌強調，中方要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本着相互尊重、平等互利精神開展正常貿易合作。