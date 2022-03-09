為保護真子公主　傳日本擬花5400萬元聘保安　費用來源為納稅所得

日本真子公主和丈夫小室圭移居美國紐約後依然備受矚目，由於他們居住的地區在上個月曾發生槍擊案，現在傳出日本政府有意投入「外交機密費」來支援小室夫妻在美國的生活，也就是動用一年8億日圓（近港幣5千4百萬元）的預算來請當地警衛，就近保障小室夫妻的安全。



日本《週刊新潮》報道，小室圭夫妻居住的紐約西中區又稱為「地獄廚房」，在上個月10日他們的高級公寓樓下發生槍擊事件，這次事件似乎也成為日本政府動用外交機密費的契機。

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據政府相關人員表示，小室圭夫妻居住的高級公寓沒有24小時常駐的私人警備，僅有2名日本在駐紐約日本總領事館工作的日本警察，每天在他們家附近巡邏，萬一發生緊急狀況恐怕無法迅速對應，因此日本政府有意出錢，委託紐約的民間警備業者保護夫妻倆的居住安全。

對此日本外務省和警察廳高層開始討論相關方案，目前考慮警備的資金來源將是「外務省報償費」，也就是動用外交機密費來支付，而這筆龐大資金來源就是民眾的稅金。

順帶一提，「外務省報償費」是使用在秘密外交活動時的預備資金，不過關於具體將動用多少錢來做為小室夫妻的警備金尚不清楚。《週刊新潮》記者因此向美國保安業業者詢問，並拿到一份報價單，其中最便宜的方案是月付3900萬日圓（約港幣263萬元），若要再加上住宅常駐保安，每個月費用將超過7千萬日圓（約港幣470萬元），總共一年要花掉8億日圓（約港幣5千4百萬元）。

消息曝光後，Twitter上日本網友也不滿表示，新冠疫情中還有很多活得很辛苦的人，光是警備費用一年就要8億日圓太多，希望能用在更有意義的地方上，或是捐給烏克蘭，假如小室圭律師考試又落榜，不如早點回國吧。

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