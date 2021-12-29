日本佳子公主27歲生日談理想對象　Mr. Right做到這一點最加分

日本秋篠宮家、文仁親王次女佳子公主在今（29）日迎來27歲生日，相較於姊姊真子早在26歲就訂下婚約，佳子公主的婚姻大事讓日本國民相當關切。但受到真子結婚和日本皇族人數減少的影響，佳子未來恐怕難以自由選擇另一半，她本人坦言理想對象是「在一起時能感到自在」的另一半。



綜合日媒報道，原先外界最關心的真子和小室圭的婚姻大事已經完成，百萬債務糾紛也告一段落，現在外界紛紛把焦點轉向有皇室第一美稱號的佳子公主，她的感情世界備受矚目。

然而現在日本皇室面臨皇族減少的問題，由於天皇僅限父系男性繼承，面對日益減少的皇族人口，日本政府聘專家小組討論如何確保穩定的皇位繼承人，但女性天皇仍被排除在外，雖然未來讓現任日皇德仁姪子悠仁親王繼承皇位的方向不會改變，但皇室仍在討論「開放皇族收養，讓父系具有日皇血統的男性成為皇族」，或是「讓皇族女性在婚後仍保有皇族身份」這兩個方案。

據皇室記者表示，「秋篠宮長男悠仁將來繼承皇位的可能性很高，原本真子和佳子被期待能在悠仁左右擔任輔佐的角色，但隨着真子嫁人離開皇室，佳子必然成為那個重要角色的可能性變高」。

真子結婚時丈夫小室圭家爆發金錢醜聞，大大影響皇室形象，雖然佳子也站在結婚後離開皇室的立場，但加上悠仁繼承皇位、皇族減少等種種因素，佳子恐怕難以像真子一樣自由戀愛並選擇結婚對象。

然而佳子身為姊姊的最大理解者，她在2019年從國際基督教大學畢業之際，就明確表明不想被干涉。被問到是否有交往對象時，佳子表示「類似這樣的問題以後也不打算回答」感情世界始終保密到家。

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