立陶宛OnlyFans女網紅奇招為烏克蘭募款　直播鏡頭前差點電死自己

烏俄戰事持續延燒，俄羅斯持續轟炸烏克蘭各地，造成數萬人無家可歸，家園被炸得面目全非，世界各國開始聲援烏克蘭，且提供各種援助，全世界的民眾也自發性的捐助烏克蘭給予幫助，一名立陶宛的網美，想要以直播平台來募款，不過這場直播卻差點讓她電死自己。



據英媒《每日星報》報道，網美沐恩（Elee Moon）為了想要幫烏克蘭人民盡點心力，因此決定要開直播騷來募款，並表示將要把所得都捐給「ChooseLove」組織，以對烏克蘭難民進行人道救援等行動。

為了增加觀看數，沐恩將直播背景設置在充氣式的泳池內，想要泡在水中，一邊進直播，一邊完成捐款粉絲的指定動作……

將「第一次」獻給募款活動 突發奇想差點電死（點圖了解更多）▼▼▼

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豈料，沐恩卻突發奇想，想要讓泳池內的水溫保持溫暖，竟拿出相當古老的加熱器，還想直接將整台加熱器泡在水裏，沐恩不知道哪來的資訊還說：「在很久以前的時代裏，因為用熱水不方便，好像都是用這種方法（加熱）。」

後來沐恩的朋友得知後立即勸阻，警告她若是這樣做會把自己「活活電死」，最後沐恩才接受朋友警告，放棄使用加熱器。

最終沐恩靠着這場直播，募到了1700英鎊的金額，直播中，沐恩還會將捐贈者的名字寫在顯眼的地方，同時完成捐款粉絲的指定動作。

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