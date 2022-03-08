20歲俄軍為救烏克蘭女遭同胞擊斃　喪親痛哭：他們連武器都拿不穩

俄烏戰爭今天進入第13天，雙方交戰超過1週仍未停歇，儘管俄羅斯總統普京稱聲「只打軍人不打平民」，還是有不少無辜的民眾因此喪命，近日有一名烏克蘭女子親眼看著母親被俄軍擊斃，一名年約20歲的俄軍也為了保護她們，遭擊中身亡。
俄羅斯無視全球加壓施重，持續推進入侵攻勢，轟炸烏克蘭第二大城米達列斯（Kharkiv），造成多名平民喪生，一名律師 Karolina 在IG聲淚俱下，她表示當天和家人到市中心領錢與採買物資，在回家的路上發現俄軍的坦克車已經堵住通往她們家的交流道，並且朝她們開火。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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於是 Karolina 一家馬上開車逃離，最後開到了一處死路，後來有兩名年約18-20歲的俄軍從坦克車上下來， Karolina 表示「這些年輕的俄軍連手上的武器都拿不穩」，兩名俄軍帶著 Karolina 一家人躲避砲火，當時 Karolina 的媽媽手部已經中彈，並且痛苦的哀嚎。
過了約15分鐘後，其他俄軍又朝她們開火，過程中一名年輕俄軍把 Karolina 壓在地上躲避，年輕俄軍朝對方大喊「是自己人，停火」，但對方仍持續開火，最後這名年輕俄軍被擊斃倒在 Karolina 身上，而另一名年輕俄軍也遭擊中。
Karolina 這時發現媽媽沒了聲音，她起身後才看到媽媽已經頭部中彈身亡，於是她又趕快逃離，跑到一處鐵亭子後面躲藏，才幸運逃過一劫，但也痛哭失去了至親，「我活下來，但我媽沒有」，並表示這是烏克蘭正發生的事，「這是地獄」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】