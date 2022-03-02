陸劇金髮女星原來是烏克蘭人　自製炸彈抗俄軍：明天我可能會被殺

俄羅斯開戰烏克蘭已經多天，一名曾經在大陸工作過的烏克蘭女演員伊莉莎，在朋友圈寫下烏克蘭目前現況，她心痛表示：「在烏克蘭，人們在砲擊和轟炸中喪生，我覺得全世界都在用我國人民的鮮血來解決政治問題。」



她透露親友已經進入防空洞，但不知道是否還有未來：「明天我可能會被殺。」

伊莉莎前一天花了一整天準備防空洞，表示將會製造炸彈保護自己和親友，過去她在中國拍片的期間曾學過如何使用武器，「現在，這些知識可能會挽救我的生命」。

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另外，伊莉莎透露目前親友分布在防空洞或是住處的地下室，孩子們情緒不穩定哭著找爸媽，她進一步提到俄羅斯在新聞中稱只轟炸烏克蘭軍事設施，「這不是真的」。相反的，俄國軍隊正轟炸民宅，許多一般民眾遭到砲火襲擊，人們無處可逃，就連加油站都沒油了。

當地民眾急著求生，而伊莉莎的家人是醫生，她表示：「我們不會像老鼠一樣離開和奔跑，我們將戰鬥保護我們的土地和家園。」她的母親和身為醫生的親戚做好準備要為傷員進行醫療服務，文末她留下沉痛的一句話：「所有支持普京的人都該死！我們的世界是為愛而生的！」

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