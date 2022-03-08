烏克蘭局勢｜150萬難民湧至鄰國避難　波蘭車站放滿BB車全為一事

撰文：媽媽寶寶
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自烏俄戰爭開打以來，許多烏克蘭人為避免遭受戰事波及，紛紛逃往鄰近國家避難。根據聯合國難民署統計，烏克蘭至今離境難民人數已增至150萬人，多達數百萬人離鄉背井，而這項數據仍在不斷上升中。

自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在2月24日凌晨下令，在烏克蘭東部展開「特別軍事行動」，烏克蘭各地區便戰事不斷，紛紛遭受俄軍強烈的炮火攻擊，據悉，目前已有至少近400位平民死亡，近150萬人流離失所。

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多數難民逃至波蘭，波蘭設立難民接待站給予幫助

多數烏克蘭人選擇逃至鄰近的北約成員國波蘭，部分則逃往匈牙利、斯洛伐克及摩爾多瓦，然而，如今欲逃往波蘭並非容易之事。據悉，光是等待邊境查哨，民眾就必須花費至少24小時，才能順利出境。

根據CNN報導，即使是以開車的方式逃離，逃難民眾仍須等待至少2天半的時間，才能越過邊境。在經過CNN記者實測後，發現逃亡車隊在70分鐘內，竟移動不到0.8公里，因此，不少烏克蘭人會選擇在距離邊境約50公里的地方下車，徒步進入波蘭。

而波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）也在前幾日表示，已有眾多烏克蘭人逃至波蘭，「接下來，我們將設立8個烏克蘭難民接待站，以提供食物補給及醫療援助。」

波蘭車站出現大量娃娃車。（Facebook／@The Other 98%）

波蘭車站擺滿娃娃車，波蘭媽媽們：給烏克蘭媽媽們使用

除了波蘭政府致力於協助設立烏克蘭難民接待站之外，國外非營利組織「The Other 98%」也於早前在Facebook專頁，貼出一張排滿娃娃車的火車站照片。

「The Other 98%」在內文中寫道：「波蘭媽媽們將娃娃車留在火車站，給帶着孩子逃亡的烏克蘭媽媽們。（Moms in Poland left their baby strollers in rail road stations for the Ukrainian moms that fled carrying their children.）」

波蘭媽媽們的暖心舉動，也引來近9萬名網友轉發此篇帖文，各國網友們紛紛在底下留言：「同為媽媽，看到這個實在很難過」、「好體貼、好細心的波蘭媽媽們」、「無論世上發生甚麼事，媽媽幫助媽媽就是最美的事」。

也有網友表示，在戰爭期間，看到這些新聞，不禁讓人對人性還是有所期待，並表示：「多麼驚人的善舉！世界上大多數人都是善良、有愛心的」，更希望這些媽媽和孩子們平安！

而如今，備受大家盼望的，無非就是世界上所有戰爭都能夠趕快結束，不要再讓戰火殃及更多無辜生命、拆散更多家庭了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：波蘭媽媽丟嬰兒車至車站只為這用途！網友鼻酸：媽媽幫助媽媽就是最美的事

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