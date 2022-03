烏克蘭局勢｜150萬難民湧至鄰國避難　波蘭車站放滿BB車全為一事

自烏俄戰爭開打以來,許多烏克蘭人為避免遭受戰事波及,紛紛逃往鄰近國家避難。根據聯合國難民署統計,烏克蘭至今離境難民人數已增至150萬人,多達數百萬人離鄉背井,而這項數據仍在不斷上升中。



自俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在2月24日凌晨下令,在烏克蘭東部展開「特別軍事行動」,烏克蘭各地區便戰事不斷,紛紛遭受俄軍強烈的炮火攻擊,據悉,目前已有至少近400位平民死亡,近150萬人流離失所。

多數難民逃至波蘭,波蘭設立難民接待站給予幫助

多數烏克蘭人選擇逃至鄰近的北約成員國波蘭,部分則逃往匈牙利、斯洛伐克及摩爾多瓦,然而,如今欲逃往波蘭並非容易之事。據悉,光是等待邊境查哨,民眾就必須花費至少24小時,才能順利出境。

根據CNN報導,即使是以開車的方式逃離,逃難民眾仍須等待至少2天半的時間,才能越過邊境。在經過CNN記者實測後,發現逃亡車隊在70分鐘內,竟移動不到0.8公里,因此,不少烏克蘭人會選擇在距離邊境約50公里的地方下車,徒步進入波蘭。

而波蘭內政部副部長謝佛納克(Pawel Szefernaker)也在前幾日表示,已有眾多烏克蘭人逃至波蘭,「接下來,我們將設立8個烏克蘭難民接待站,以提供食物補給及醫療援助。」

波蘭車站出現大量娃娃車。(Facebook/@The Other 98%)

波蘭車站擺滿娃娃車,波蘭媽媽們:給烏克蘭媽媽們使用

除了波蘭政府致力於協助設立烏克蘭難民接待站之外,國外非營利組織「The Other 98%」也於早前在Facebook專頁,貼出一張排滿娃娃車的火車站照片。

「The Other 98%」在內文中寫道:「波蘭媽媽們將娃娃車留在火車站,給帶着孩子逃亡的烏克蘭媽媽們。(Moms in Poland left their baby strollers in rail road stations for the Ukrainian moms that fled carrying their children.)」

波蘭媽媽們的暖心舉動,也引來近9萬名網友轉發此篇帖文,各國網友們紛紛在底下留言:「同為媽媽,看到這個實在很難過」、「好體貼、好細心的波蘭媽媽們」、「無論世上發生甚麼事,媽媽幫助媽媽就是最美的事」。

也有網友表示,在戰爭期間,看到這些新聞,不禁讓人對人性還是有所期待,並表示:「多麼驚人的善舉!世界上大多數人都是善良、有愛心的」,更希望這些媽媽和孩子們平安!

而如今,備受大家盼望的,無非就是世界上所有戰爭都能夠趕快結束,不要再讓戰火殃及更多無辜生命、拆散更多家庭了。

