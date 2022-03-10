韓國大選｜尹錫悦召開首場記者會　稱相互尊重發展韓中關係

尹錫悦當選韓國總統後召開首場記者會，此前主張對華強硬的尹錫悦談及與中國的關係，稱將本着相互尊重的原則發展韓中關係。



據韓聯社報道，當地時間3月10日上午，當選第20屆韓國總統的尹錫悦在國會圖書館禮堂召開首場記者發布會並發表當選感言。

在競選時頻頻發表對華強硬言論的尹錫悦在首場記者會上，在講話中與中國有關的部分並不多。

在外交政策方面，尹錫悦表示將重建韓美同盟，加強全方位的戰略同盟關係。

就對朝政策，尹錫悦表示，將按照原則果斷應對朝鮮「非法、不合理的」行為，但將隨時敞開韓朝對話之門。

2022年3月10日，韓國第20屆總統選舉結果揭曉，尹錫悦當選新一任韓國總統後，向支持者揮手致意。（新華社）

關於與中國的關係，尹錫悦表示，將本着相互尊重的原則發展韓中關係。

尹錫悦稱，將面向未來發展韓日關係，將韓國打造成在國際社會負責任且受尊敬的國家。

尹錫悦表示，將把韓日兩國的共同利益和兩國未來一代青年的追求作為重點，思考韓日關係。

對於有關與美國總統拜登（Joe Biden）通話內容的提問，尹錫悦表示無法完全公開二人對話內容，但拜登希望他就任後儘快會面，討論進一步發展韓美關係。

據韓國在野黨國民力量介紹，尹錫悦於韓國當地時間3月10日上午10時10分在位於首爾瑞草洞的住所與拜登通電話約10分鐘。

2022年3月9日，在韓國首爾，第20屆韓國總統大選開始正式投票，尹錫悦振臂高呼。（AP）

據悉，尹錫悦原計劃於11日與拜登通電話，但應美方要求提前於10日上午通話。

觀察人士說，尹錫悦與拜登最早可能在5月底舉行第一次峰會。

據悉，拜登正在考慮在5月末舉行「四方安全對話」（Quad）會談時訪問日本，並在此期間訪問韓國。尹錫悦將於5月10日就任韓國總統。