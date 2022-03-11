烏克蘭局勢｜俄軍每天在烏6市開放人道走廊　往其他城市或俄羅斯

俄羅斯國際文傳電訊社及俄新社稱俄國防部會在2月11日開放一些人道走廊。俄羅斯聯邦國防管理中心主管米津采夫（Mikhail Mizintsev）10日出席簡報會時稱，會在烏克蘭時間每天早上10時（香港時間下午4時）開放人道走廊，路線是通往俄羅斯。



開放人道走廊的地城市包括基輔（Kyiv）、蘇梅（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）及切爾尼戈夫（Chernihiv）。

這是在沒與烏克蘭基輔政府進行任何協調的情況下開放的人道走廊，路線是通往俄羅斯。通往其他地方的路線則與烏方協調制定。他稱人們可前往俄羅斯或其他城市。

他稱由俄軍控制的地方保證完全安全。他並要求國際紅十字會及聯合國與烏克蘭當局密切合作，向烏克蘭人說明俄羅斯的倡議。

俄新社稱引述官員稱，在人道走廊開放之前，烏方須提供撤離人士名單以及汽車登記號碼。

有烏克蘭官員投訴俄方違反之前已達成協議，並指控烏軍干擾撤離行動。烏克蘭副總理韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）在全國電視講話中稱，10日馬里烏波爾沒一個人離得開。米津采夫回應，這是基輔官員又一次骯髒的謊言和無恥的挑釁。

位於烏克蘭南部的城市馬里烏波爾連日被轟炸。市長顧問3月9日稱，自戰事開始以來，全市至少1,300名平民喪生。由於遺體太多，外媒照片顯示，工作人員挖壕溝來埋葬不幸喪生的人。