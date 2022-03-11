烏克蘭局勢｜普京：俄羅斯可克服制裁並變得更強大

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在3月10日在一次電視轉播的政府會議上，批評西方的制裁不合法，並強調俄羅斯可克服制裁，並且變得更強大。



普京表示俄羅斯向烏克蘭進行的「特別軍事行動」是別無他選，俄羅斯不是一個可以接受為了某種短期經濟利益而犧牲主權的國家。

圖為3月4日，普京在莫斯科的一個辦公室，舉行視像會議。（AP）

普京稱西方的制裁不論其發動軍事行動或否都會實施，他表示俄羅斯過去已克服過一些困難，未來亦將可繼續克服它。普京強調這一切將會讓俄羅斯更加獨立，自給自足及強大。

普京又提到美國禁止入口俄羅斯石油，只會令油價飆升和通脹再創新高，批評美國試圖把這些結果歸咎於俄羅斯。普京又指俄羅斯是農業化肥的主要生產國，如果西方給俄羅斯製造麻煩，世界糧食市場將不可避免地產生負面影響。

同會議上，財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，已經採取措施限制資金外流，並會以盧布償還外債。西盧安諾夫批評西方國家過去兩星期，對俄羅斯發動經濟和金融戰爭。