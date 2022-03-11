美商務部長舉中芯國際為例稱會迫令其關門　翌日澄稱說法有誤

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告若中國試圖協助俄羅斯迴避制裁，將會遭受懲罰，並以中芯國際（SMIC）為例稱會令其關門。但雷蒙多翌日澄稱，指這僅是舉例，未有證據表示中芯國際正違反制裁令。



雷蒙多在3月8日接受《紐約時報》訪問時聲稱，美國有能力迫令不遵守美國對俄羅斯制裁的中國公司，比如中國半導體企業中芯國際關門。

但雷蒙多3月9日澄清，指沒有證據表明中芯國際或任何特定的中國公司，正計劃採取規避對俄制裁。雷蒙多表示拿一傢具體的公司來描述一項執法行動，會是一個錯誤。

彭博社報道，美國商務部長雷蒙多3月9日誓言要大力實施對俄羅斯的出口管制，稱美國將提防可能試圖繞過對俄製裁的中國半導體企業。

不過雷蒙多強調，美國對此是認真的，美國將強制執行對俄製裁，我們有辦法讓其落實執行，即使是針對像中國這樣不遵守我們出口管制的國家。 當被問及如果中國對俄羅斯實施制裁，美國是否會推遲對中國採取不相關的行動時，雷蒙多表示：「在半導體領域的全球競爭中，已經沒有喘息的空間。」

針對有美國議員呼籲美國應該和俄羅斯一樣，對中國實施技術限制，雷蒙多表示，美國正與中國展開一場非常激烈的競爭，不過「中國並沒有向鄰國發動戰爭」，因此兩者沒有可比性。