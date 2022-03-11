俄羅斯入侵烏克蘭｜戰爭雖已爆發　外交談判未遲

自2月24日俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」起，戰事已經超過兩周。在這兩周之內，西方國家對俄羅斯實施大量制裁，將對其經濟、金融體系以至於人民的基本生活都將帶來巨大影響。



俄羅斯政府近來已經清楚表態將不惜被西方體系完全孤立，堅持自己的立場。西方將手中的制裁牌打出，但雙方外交交涉的空間不見得增加，令人憂慮擦槍走火的機會正在增大。如果歐洲希望能為烏克蘭帶來和平，就必須想清楚如何與俄羅斯談判。

制裁工具所剩不多

制裁不是沒有傷害，但往往改變不了具體行為，美國從朝鮮、伊朗到委內瑞拉的制裁至今都未見成效。反而，制裁工具愈快打出，很易令對方覺得「反正已沒有彎轉」，有機會將談判大門關上。

歐美雖然仍有空間加大對俄羅斯的制裁，例如歐洲仍未禁買俄羅斯的能源產品，美國也正在運用影響力拉動更多未參與或加大制裁，不過無可否認的是重要而且易下決定的制裁工具大部分已經打出，這已使手上的好牌愈來愈少，又或是只剩下一些有重大反彈的牌未有打出。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）近日在訪問時就說：「至於金融制裁，當然總是可以走得更遠，但我們已經達到了我們能做的極限。我們已經做了我們能做的一切。」近來歐洲的制裁開始針對俄羅斯官員或寡頭個人，規模不及過去的制裁大。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）指歐盟對俄羅斯的金融制裁已達極限。

制裁嚴厲，但俄羅斯不屈服的態度也相當明顯。俄羅斯外長拉夫羅夫在周四（10日）表示俄羅斯也不想再依靠西方國家和企業，同日總統普京指俄羅斯可克服制裁並變得更強大。更甚者，俄羅斯開始展開對這些西方國家的反制裁。雖然這些反擊未見得有重大影響，但也具有一定的象徵意義。更重要的是，俄羅斯與烏克蘭的談判仍然陷入僵局。最近一次在土耳其舉行的外長會面，雙方沒有達成任何共識，這也顯示了制裁沒有令俄羅斯變得更願意妥協。

如何為烏克蘭危機畫上句號？

現時西方盡量克制不讓北約或歐盟直接參與到俄羅斯戰爭中，避免釀成大戰，但便等於烏克蘭要獨力對抗俄羅斯。烏克蘭的反抗比想像中要強，但隨着俄軍使用重武器及增兵，烏克蘭的代價只會愈來愈大。更重要的是，無論烏克蘭結局如何，歐俄沒有任何協議的話，未來再因地緣政治而爆發戰爭的機會仍然很大。

俄烏關係：圖為烏克蘭外交部長庫列巴和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）3月10日在土耳其安塔利亞進行面對面會談期間握手。（AP）

歐美此時應該思考到底想以什麼形式終結這埸危機。假如歐洲並非只想孤立俄羅斯，而是希望獲得真正的和平，那便不能只顧着如何升級制裁，更要為雙方保留更多的交談空間。

有別於冷戰後美國一度單極霸權的時代，烏克蘭問題正好教訓我們沒有互相妥協和讓步難以維持世界和平，甚至可能引起戰爭。只有歐美準備好在外交上作出妥協，回應俄羅斯的部分要求，烏克蘭問題才可能看到轉機。