烏克蘭局勢｜中法外長通電話　勒德里昂籲中國出手結束戰爭

中國國家主席習近平與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話後，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）3月10日與中國外交部長王毅通電話，討論了烏克蘭局勢。



法新社3月11日報道，勒德里昂3月10日與王毅討論烏克蘭局勢，鼓勵他「利用中國的影響力，推動俄羅斯結束戰爭」。據法國外交部的聲明，「法國外交部長強調了戰爭的災難、人道主義後果以及即時停火的重要性，以便向烏克蘭人民提供安全和不受阻礙的人道主義援助」。

聲明指出，俄羅斯在烏克蘭的攻勢對國際秩序造成深刻的破壞，勒德里昂也注意到中國擔心衝突「可能在對全球經濟產生重大影響，特別是對能源市場。兩國部長同意繼續交流，包括在聯合國安理會交流，以促進迅速通過外交途徑結束戰爭」。

2018年9月13日，王毅在北京同勒德里昂舉行會談。（Getty）

另據中國外交部公開內容顯示，王毅表示願意看到儘快實現停火，這也是國際社會的普遍願望。主張尊重包括烏克蘭在內各國的主權和領土完整，主張按《聯合國憲章》宗旨和原則處理國與國爭端，主張各國的合理安全關切都應得到重視和解決。

此外，王毅強調中方一貫主張慎用制裁，反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。各方應冷靜下來，多做有利於緩和局勢、防止激化矛盾的事情。