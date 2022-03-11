俄羅斯與烏克蘭戰事已開始半個月，兩國依然未能夠於談判中達成共識。西方國家亦宣佈加强對俄羅斯的經濟制裁，但一系列的制裁似乎開始為其他國家帶來通貨膨脹的問題。最近日本國内麵粉價格急升，令不少麵包店叫苦連天。擔心若原材料繼續上升，將來一個普通麵包需要以500円（約港幣33元）一個的價格出售…



麵包店利潤大幅降低（YouTube：ANN NEWS 截圖）

近日Netflix、UNIQLO、麥當勞等不少大企業相繼宣佈暫停在俄羅斯的業務，西方國家對俄羅斯制裁越演越烈。不過制裁的成效尚未揭曉，日本國内已經開始承擔物價上漲的後果。特別是麵粉的原材料價已經登上14年以來的最高位，令許多麵包店非常頭痛。

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在日本東京品川區經營麵包店的小嶺忠社長表示麵粉的價格最近上升到自2008年以來的高位。令他一個月内單單用於購買麵粉的支出，就已經多了20萬円。根據日本傳媒報導，價格大幅度上升的原因和俄羅斯與烏克蘭的戰況息息相關。原來全球最大的麵粉出口國正正是佔20.7%的俄羅斯，而烏克蘭也排在第5位，兩國的產量合併就相當於全球出口量三分之一。隨著戰況升級，黑海周邊區域的輸出暫停... 麵粉價格急速上升創歷史新高，更因加價幅度太大需要停止交易。

小嶺忠社長表示如需加價，他希望能將售價的上調控制在15%以内。但在一個麵包售價處於100円至150円（約港幣6.7-10元）的情況下，原材料價格突然上升20%，令他進退兩難，感嘆生意難做。同時他也提到同行們擔心如狀況持續，未來可能會迎來500円（約港幣33元）一個麵包的時代。

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令情況雪上加霜的是，不單麵粉的價格上升，其他麵包主材料，例如糖和油類產品的價格也一同上升；因此他每個月其實需要多投入50萬円（大約3.3萬港幣）。有客人在受訪時提到，靠退休金、水果金生活的老人，因收入量不變其實會難以應付麵包加價。另一位受訪者也認同如麵包升至500円（約港幣33元）一個會不購買。

烏冬店、蕎麥面店也有

除了麵粉供應和價格受到影響以外，俄羅斯與貴金屬、三文魚、汽油等等的出口有關。若戰況持續，通貨膨脹只會日漸加劇，希望能盡快找到解決辦法吧......

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