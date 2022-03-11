巴基斯坦狠父想要「第一胎是男丁」　連開5槍擊斃出生僅7天親生女

撰文：ETtoday
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巴基斯坦男子沙赫扎伊卜（Shahzaib Khan）因為希望第一胎是兒子，竟在3月5日持槍射殺才出生7天的女兒。驗屍報告顯示，女嬰身上一共中了5槍，當場死亡，立即逃亡的沙扎伊卜目前已被警方逮捕。

事件5日發生在旁遮普邦的米揚瓦利（Mianwali），死去女嬰詹娜（Jannah）的舅舅表示，結婚2年的沙扎伊卜因為第一胎是女兒很生氣，一直不肯回來看妻女，後來好不容易回到家中，一進門卻要求妻子交出嬰兒，當場開槍把人射殺。

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事發後沙赫扎伊卜立即逃亡，於7日晚間在珀格基（Bhakkar）被警方逮捕，警方表示，目前他們從現場蒐集到4顆子彈，將會向法庭提供強而有力的證據，確保正義能獲得伸張。據了解，當地重男輕女的觀念仍十分普遍，時常傳出女嬰遭殺害的消息。

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